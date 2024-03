Casey's General Stores, Inc. et ses filiales exploitent principalement des magasins de proximité sous les noms de Casey's et Caseys General Store dans 16 États, principalement dans l'Iowa, l'Illinois et le Missouri. Ses magasins de proximité proposent une gamme de produits alimentaires, notamment des aliments fraîchement préparés tels que des pizzas classiques et pour le petit-déjeuner, des beignets, des produits chauds pour le petit-déjeuner, des sandwichs chauds et froids, des boissons, des produits à base de tabac et de nicotine, des produits de santé et de beauté, des produits automobiles et d'autres produits non alimentaires. En outre, tous les points de vente, sauf quatre, proposent du carburant en libre-service. L'enseigne GoodStop propose du carburant en libre-service, ainsi qu'une sélection de snacks, de boissons, de produits du tabac et d'autres produits de première nécessité. Elle exploite également deux magasins vendant principalement des produits du tabac et de la nicotine, un magasin proposant uniquement des boissons alcoolisées et une épicerie. La société exploite environ 2 521 magasins. La société exploite trois centres de distribution. Elle dispose d'une flotte d'environ 397 tracteurs utilisés pour la distribution.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire