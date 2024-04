COMMUNIQUE DE PRESSE

Maiia, la plateforme d'agenda et de prise de rendez-vous en ligne de

Cegedim Santé, obtient le référencement Ségur SAS

Boulogne-Billancourt, France, le 3 avril 2024 - Cegedim Santé fait à présent partie des éditeurs à être référencés Ségur pour la connexion de Maiia à la plateforme numérique du Service d'Accès aux Soins (SAS) en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire. Cette plateforme, mise en place par les pouvoirs publics, a pour objectif de faciliter l'orientation des patients par les régulateurs vers des professionnels de santé effecteurs en ville lorsque leur situation ne relève pas d'une urgence médicale. Objectif : améliorer la prise en charge des soins non programmés pour participer au désengorgement des services des urgences très sollicités.

Ainsi, les créneaux disponibles sur Maiia des professionnels de santé qui l'autorisent sont visibles sur la plateforme par les régulateurs/opérateurs de soins non programmés du SAS qui peuvent les utiliser pour orienter un patient. Concrètement, ils peuvent effectuer une recherche de disponibilités, choisir un créneau, puis prendre rendez-vous pour le compte d'un patient sur Maiia.

Cette connexion entre Maiia et le Service d'Accès aux Soins est pleinement opérationnelle pour les 49 organisations SAS qui utilisent la plateforme SAS sur les territoires.

Le référencement Ségur SAS, qui ouvre droit à un financement pour cet interfaçage, est la preuve que Maiia respecte les exigences techniques, fonctionnelles et juridiques définies permettant la transmission fluide et sécurisée des données, et favorisant des parcours de santé accessibles.

La plateforme d'agenda et de prise de rendez-vousMaiia c'est :

Plus de 5 Millions de comptes patients

Plus de 25 000 Professionnels de santé utilisateurs

Plus de 4 Millions de rendez-vous par mois

A propos deCegedim Santé : Filiale de Cegedim, Cegedim Santé est un acteur majeur du numérique en santé qui propose un écosystème de solutions interopérables aux professions médicales et paramédicales pour la gestion de leur activité, leur pratique au quotidien et la coordination des parcours de soins. Sa vocation est de les aider à se concentrer sur le soin de leurs patients, d'améliorer l'accès à la santé pour tous et de fluidifier les parcours de soins. Avec ses solutions utilisées par 100 000 professionnels de santé, Cegedim Santé couvre l'ensemble de leurs besoins : gestion du dossier patient, aide à la prescription, facturation mais aussi grâce à sa plateforme Maiia, prise de RDV en ligne /agenda, téléconsultation/télésoin, coordination (messagerie instantanée sécurisée). Elles sont certifiées pour assurer à leurs utilisateurs conformité réglementaire et éligibilité à d'éventuels financements. L'hébergement des données est réalisé par cegedim.cloud, certifié ISO 27001 et 50001 mais aussi hébergeur de données de santé (HDS) en France. Présent dans toutes les régions au plus près des organisations territoriales de santé, Cegedim Santé rassemble 1000 collaborateurs.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 616 millions d'euros en 2023.

