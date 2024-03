China Communications Services Corporation Limited est une société holding d'investissement basée à Hong Kong dont l'activité principale est la fourniture de services de télécommunications. Les principales activités de la société comprennent la fourniture de services intégrés de soutien aux télécommunications pour les secteurs de l'informatisation, tels que les télécommunications, les médias et la technologie. Ses services comprennent des services d'infrastructure de télécommunications, des services d'externalisation des processus d'affaires, ainsi que des applications, des contenus et d'autres services. La société exerce principalement des activités en Chine et dans les régions d'outre-mer, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

Secteur Construction et ingénierie