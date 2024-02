CHINA LITERATURE LIMITED est une société principalement engagée dans l'exploitation d'une plate-forme de littérature en ligne. La plate-forme de la société offre aux lecteurs en ligne un accès facile à la vaste et diverse bibliothèque de contenu de la société et permet à un plus grand nombre d'écrivains de créer et de publier du contenu littéraire original en ligne. En outre, la société est en mesure de prolonger le cycle de vie de monétisation du contenu de la société pour nos écrivains grâce à l'exploitation de la propriété intellectuelle de la société en gérant et en concédant des licences pour l'adaptation du contenu de la société dans d'autres formats de divertissement.

Secteur Edition