Cholamandalam Investment and Finance Company Limited est une société de financement d'équipements basée en Inde. La société propose à ses clients des services de financement de véhicules, des prêts immobiliers, des prêts contre la propriété, des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), des prêts à la consommation et aux petites entreprises, des prêts commerciaux et personnels garantis, des agences d'assurance, la distribution de fonds communs de placement et une variété d'autres services financiers. Ses secteurs d'activité comprennent le financement de véhicules, les prêts immobiliers, les prêts au logement et les autres prêts. Le segment Vehicle Finance Loans fournit des prêts aux clients pour l'achat de véhicules neufs ou d'occasion, de tracteurs, d'équipements de construction et des prêts aux concessionnaires automobiles. Le secteur des prêts immobiliers accorde des prêts aux clients pour l'achat de biens immobiliers. Le secteur des prêts immobiliers accorde des prêts pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels. Le segment des autres prêts propose des prêts contre des actions et d'autres prêts non garantis. Ses filiales comprennent Cholamandalam Securities Limited et Cholamandalam Home Finance Limited.

