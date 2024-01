Cinemark Holdings, Inc. a pour principale activité de fournir des expositions de films cinématographiques. La société opère à travers deux segments : Les marchés américains et les marchés internationaux. Elle exploite environ 518 cinémas et 5 847 écrans aux États-Unis et en Amérique latine. Son circuit aux États-Unis exploite environ 318 cinémas et 4 399 écrans et son circuit en Amérique latine exploite 200 cinémas et 1 448 écrans dans 15 pays. Elle diffuse des films grand public de différents genres, tels que des films d'animation, des films familiaux, des drames, des comédies, des films d'horreur et des films d'action. Elle propose du contenu en format bidimensionnel (2D) et tridimensionnel (3D) dans tous ses cinémas, et dans de nombreux endroits. Elle propose également un format qui comporte des sièges à mouvement et des caractéristiques sensorielles supplémentaires. La société possède des cinémas aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Honduras, au Salvador, au Nicaragua, au Costa Rica, au Panama, au Guatemala, en Bolivie, au Curaçao et au Paraguay.

Secteur Loisirs et détente