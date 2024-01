Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a nommé aujourd'hui Beverly K. Carmichael à son conseil d'administration, avec effet immédiat. Cette nomination porte à 11 le nombre de membres du conseil d'administration de Cintas.

« Beverly possède des compétences et une expérience honorable dans des domaines qui sont vitaux pour Cintas aujourd’hui, dynamisant davantage notre conseil d’administration », a déclaré Scott D. Farmer, président exécutif de Cintas. « Les antécédents exceptionnels de Beverly en matière de création de cultures de main-d’œuvre différenciées et très performantes nous aideront à renforcer l’expérience et l’impact des employés-partenaires dévoués de Cintas. Nous sommes fiers d’accueillir cette leader chevronnée à Cintas et nous avons hâte de profiter de son point de vue important. »

Biographie de Beverly K. Carmichael

Carmichael apporte plus de 30 ans d'expérience dans les ressources humaines et le droit du travail, développant et mettant en œuvre des stratégies pour améliorer l'expérience des employés et des clients, et maximiser la performance de l'entreprise. Plus récemment, elle a été vice-présidente exécutive, directrice des ressources humaines, de la culture et des ressources chez Red Robin Gourmet Burgers de 2017 à 2019, où elle a dirigé les équipes des ressources humaines et juridique. Auparavant, elle était vice-présidente principale et directrice des ressources humaines chez Cracker Barrel Old Country Store de 2014 à 2017. Plus tôt dans sa carrière, Carmichael a occupé divers postes de direction chez Ticketmaster, Rockwell Collins et Southwest Airlines, et a exercé en tant qu'avocate chez Manatt, Phelps & Phillips, LLP. Son expérience en tant que membre de conseils d'administration englobe à la fois des entreprises cotées en bourse et des entreprises privées, dont Viad Corp (NYSE : VVI), Cotton Patch Cafe, Inc. et ezCater, Inc.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Ready™) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

