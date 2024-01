Cipla est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le groupe propose des produits de prescription et des médicaments OTC destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, ophtalmiques et dermatologiques, des troubles respiratoires, des cancers, des allergies, des infections, etc. En outre, Cipla développe et vend des produits vétérinaires. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (96,9%) et de services (3,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (39,4%), Etats-Unis (18,5%), Afrique du Sud (17%) et autres (25,1%).

Secteur Produits pharmaceutiques