Citizen Watch Co., Ltd. figure parmi les principaux fabricants mondiaux de montres. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - montres et horloges (50,9%) ; - machines industrielles (21%) : tours à commande numérique, machines-outils, robots industriels, etc. ; - dispositifs électroniques (20,1%) : puces de diode électroluminescente, oscillateurs à quartz, viseurs électroniques, etc. ; - équipements électroniques (6%) : thermomètres électroniques, calculatrices, imprimantes, équipements médicaux, etc. ; - autres (2%) : bijoux, composants automobiles, etc.

Secteur Habillement et accessoires