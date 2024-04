Coeur Mining, Inc. est un producteur de métaux précieux. Les activités de la société comprennent le complexe or-argent de Palmarejo, la mine d'argent-or de Rochester, la mine d'or de Kensington et la mine d'or de Wharf. Le complexe or-argent de Palmarejo est situé dans l'État de Chihuahua, au Mexique. La mine Rochester est une mine d'argent-or à ciel ouvert et à lixiviation en tas, située dans le comté de Pershing, au Nevada, à environ 26 miles au nord-est de la ville de Lovelock. La mine Kensington de la société est une exploitation aurifère souterraine située sur la rive est du canal de Lynn, à environ 45 miles au nord-nord-ouest de Juneau, en Alaska. La mine d'or Wharf est une mine à ciel ouvert avec lixiviation en tas située dans le nord des Black Hills, dans l'ouest du Dakota du Sud, à environ 4 miles au sud-ouest de la ville de Lead, dans le Dakota du Sud. En outre, la société détient la totalité du projet de développement argent-zinc-plomb Silvertip en Colombie-Britannique et possède des intérêts dans plusieurs projets d'exploration de métaux précieux en Amérique du Nord.

Secteur Or