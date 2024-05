Cogent Communications Holdings, Inc. est un fournisseur d'accès à Internet, de services de réseaux privés et d'espace et d'énergie pour la colocation de centres de données. Le réseau de la société est spécifiquement conçu et optimisé pour transmettre des données acheminées par paquets. La société, par l'intermédiaire de ses propres installations, offre des services d'accès à l'Internet on-net aux clients situés dans des bâtiments qui sont physiquement connectés à son réseau. Son service on-net consiste en un accès Internet à haut débit et des services de réseau privé offerts à des vitesses allant du mégabit par seconde (Mbps) au gigabit par seconde (Gbps). L'entreprise fournit ses services sur son réseau dans 54 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Océanie et d'Afrique. Ses entreprises clientes se trouvent dans des immeubles de bureaux à locataires multiples, qui comprennent généralement des cabinets d'avocats, des sociétés de services financiers, des sociétés de publicité et de marketing, ainsi que des prestataires de soins de santé, des établissements d'enseignement et d'autres entreprises de services professionnels.

Secteur Services intégrés de télécommunications