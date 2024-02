Comfort Systems USA, Inc. fournit des services de sous-traitance mécanique et électrique. La société opère à travers deux segments : mécanique et électrique. Le segment mécanique de la société comprend principalement le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC), la plomberie, la tuyauterie et les contrôles, ainsi que la construction hors site, la surveillance et la protection contre l'incendie. Ce secteur installe également des éléments de raccordement et de distribution, tels que des tuyauteries et des gaines. Le secteur électrique de la société comprend l'installation et l'entretien de systèmes électriques. La société construit, installe, entretient, répare et remplace des systèmes mécaniques, électriques et de plomberie (MEP) dans ses quelque 42 unités d'exploitation, soit 169 sites répartis dans 128 villes des États-Unis. La société opère principalement sur les marchés MEP commerciaux, industriels et institutionnels et fournit ses services dans des installations industrielles, de santé, d'éducation, de bureau, de technologie, de vente au détail et gouvernementales.

Secteur Construction et ingénierie