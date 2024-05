Community Health Systems, Inc. est une société de soins de santé. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, possède ou loue plus de 71 hôpitaux affiliés, avec environ 12 000 lits, et exploite plus de 1 000 sites de soins, y compris des cabinets médicaux, des centres de soins d'urgence, des services d'urgence autonomes, des cliniques de médecine du travail, des centres d'imagerie, des centres de cancérologie et des centres de chirurgie ambulatoire. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, fournisseurs de services de soins de santé, développe et exploite des systèmes de prestation de soins de santé sur plus de 40 marchés distincts dans 15 États. Ses hôpitaux sont des établissements de soins généraux qui offrent une gamme de services médicaux aux patients hospitalisés et ambulatoires. Ces services comprennent généralement les soins aigus généraux, les urgences, la chirurgie générale et spécialisée, les soins intensifs, la médecine interne, l'obstétrique, les services de diagnostic, de psychiatrie et de réadaptation. En outre, certains de ses hôpitaux fournissent des services de soins infirmiers qualifiés et de soins à domicile en fonction des besoins individuels de la communauté.

Secteur Installations et services en soins de santé