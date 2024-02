Community Healthcare Trust Incorporated est une société d'investissement immobilier. La société se concentre sur la détention de biens immobiliers associés principalement à la prestation de services de soins de santé ambulatoires dans ses sous-marchés cibles à travers les États-Unis. La société acquiert et possède, ou finance, des biens immobiliers liés aux soins de santé qui sont loués à des hôpitaux, des médecins, des systèmes de soins de santé ou d'autres prestataires de services de santé. Les investissements immobiliers de la société sont diversifiés par type de propriété, qui comprend des immeubles de bureaux médicaux (MOB), des centres de réadaptation pour patients hospitalisés (IRF), des centres de soins aigus pour patients hospitalisés (AIB), des centres spécialisés (SC), des cliniques médicales (PC), des centres chirurgicaux et des hôpitaux (SCH), des établissements spécialisés dans le comportement (BSF) et des hôpitaux de soins aigus de longue durée (LTACH). La société a investi dans environ 174 biens immobiliers. Les biens immobiliers de la société sont situés dans environ 34 États.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé