Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. est spécialisé dans les prestations de distribution, de transport et de services logistiques. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 5 pôles : - distribution de produits de tabac ; - distribution de biens de consommation : aliments, boissons, timbres, cartes téléphoniques, etc. ; - distribution de produits pharmaceutiques ; - prestations de transport : notamment transport de documents et de marchandises ; - distribution de livres, de journaux et de revues. A fin septembre 2023, le groupe dessert plus de 200 000 points de vente (bureaux de tabac, pharmacies, parfumeries, librairies, magasins de quartier, etc.) implantés en Europe au travers d'une flotte de véhicules détenus en propre et par le biais de contrats de sous-traitance. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne et Portugal (35,8%), Italie (34,1%) et France (30,1%).

Secteur Frêt aérien et logistique