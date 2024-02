CompuGroup Medical SE & Co. KGaA est une société basée en Allemagne, engagée dans le développement de logiciels d'entreprise. La société se concentre sur la fourniture de solutions logicielles aux établissements de santé. Les activités sont divisées en six segments : Ambulatory Software Services (AIS), fournissant des logiciels de gestion de cabinet et des dossiers médicaux ; Pharmacy Information Systems (PCS), comprenant des applications logicielles cliniques, administratives et financières intégrées pour les pharmacies ; Hospital Information Systems (HIS), tels que les systèmes d'information de laboratoire et de soins spéciaux ; Communication & Data (C&D), offrant des interfaces logicielles pour les fabricants de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux ; fournit des systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS) ; Workflow & Decision Support (WDS), fournissant des logiciels d'aide à la gestion destinés aux payeurs de soins de santé, tels que les assureurs de santé et les sociétés de soins gérés, et Fournisseur de services Internet (ISP), fournissant l'Internet aux fournisseurs de soins de santé.

Secteur Logiciels