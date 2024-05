Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV est une entreprise mexicaine active dans le secteur du transport aérien de passagers. La société opère en tant que transporteur à très bas prix (ULCC). Ses activités sont divisées en deux régions géographiques : Le Mexique (opérations nationales), ainsi que les États-Unis et l'Amérique centrale (opérations internationales). La société propose des vols directs, de point à point. La compagnie dessert des aéroports secondaires à moindre coût et offre une seule classe de service. Sa flotte comprend un certain nombre d'avions Airbus, tels que les A319, A320 et A321. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de Comercializadora Volaris SA de CV, Servicios Corporativos Volaris SA de CV et Servicios Operativos Terrestres Volaris SA de CV, entre autres.

Secteur Compagnies aériennes