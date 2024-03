ConvaTec Group Plc est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs et de produits médicaux destinés aux soins des stomies, aux soins des plaies, aux soins de l'incontinence et aux soins de phase critique. Le groupe propose parallèlement des dispositifs de perfusion. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit : - soins des plaies (29,9%) : pansements antimicrobiens, pansements occlusifs, bandages de compression, etc. ; - soins de l'incontinence et soins critiques (26,4%) ; - soins des stomies (25,2%) : barrières cutanées, sacs fermés à une pièce, sacs fermés pour appareillages à 2 pièces, sacs pour urostomie, etc. ; - perfusion (18,5%). A fin 2022, le groupe dispose de 9 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (33,2%), Amériques (52,6%) et autres (14,2%).