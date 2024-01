Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit : - banque de détail (30%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ; - banque de financement, d'investissement et de marché (29,4%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ; - gestion d'actifs, assurance et banque privée (28,9%) : 2 415 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2022 ; - prestations de services financiers spécialisés (11,7%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français). A fin 2022, Crédit Agricole S.A. gère 828 MdsEUR d'encours de dépôts et 489,8 MdsEUR d'encours de crédits. La répartition géographique du PNB est la suivante : France (51,5%), Italie (16,8%), Union européenne (13,2%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (5,3%), Japon (1,2%), Asie et Océanie (3,6%), Afrique et Moyen Orient (1,2%).

Secteur Banques