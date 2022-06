Credit Agricole S A : Le Crédit Agricole renforce son engagement pour la protection des océans aux côtés de la Fondation de la Mer

Crédit Agricole S.A. soutient le développement du programme « Un geste pour la Mer - Upcycling »

Ce programme initié par la Fondation de la Mer vise à animer et soutenir le réseau des acteurs français de l'Upcycling, composé d'associations et de startups qui innovent et luttent contre la pollution plastique. Un dispositif de financement et d'accompagnement sera mis en place pour soutenir les associations et les startups les plus engagées, pour leur permettre de s'équiper et de développer leurs activités. Elles seront sélectionnées en fonction de leur impact environnemental et de leur caractère innovant.

"Un Geste Pour La Mer Upcycling" agira également auprès des grands ports de pêche français dans le cadre d'un projet pilote : les déchets marins récupérés par les chaluts seront collectés sur les quais via des bennes spécifiques puis recyclés.



Un engagement pérenne du Groupe

Le soutien de Crédit Agricole S.A. s'ajoute à la collaboration déjà engagée par Amundi, filiale du Groupe, avec la Fondation de la Mer dans le cadre du déploiement de l'Ocean Framework.

Ce partenariat vient compléter ceux déjà établis par le groupe Crédit Agricole pour la préservation de la biodiversité de l'océan et la lutte contre la pollution plastique. Depuis 2019, le Groupe est engagé aux côtés de Plastic Odyssey et est partenaire du Museum national d'histoire naturelle en apportant son appui au programme de sciences participatives « Plages Vivantes ». Par ailleurs, dans le cadre de son partenariat de long terme avec l'Institut océanographique de Monaco, CFM Indosuez Wealth Management, la filiale du groupe Indosuez en Principauté, a inauguré en 2021 une offre de finance solidaire innovante. Cette solution d'investissement, structurée en collaboration avec Crédit Agricole CIB, était assortie d'un don en faveur de l'Institut océanographique afin de financer des initiatives contribuant à la protection de l'Océan.

En parallèle, la préservation des océans s'inscrit dans la stratégie de développement du dispositif d'Indosuez de mise en relation entre ses clients et des startups du réseau Village by CA ; notamment à travers une démarche proactive d'identification d'acteurs en phase de levée de fonds et engagés sur ces thématiques.

Au-delà de contribuer au financement de projets spécifiques, ces partenariats participent à la transition écologique des différents métiers de la Banque et à l'acculturation des collaborateurs.