Crescent Energy Company est une société énergétique indépendante. La société est engagée dans l'acquisition et le développement d'un portefeuille d'actifs énergétiques. Ses actifs comprennent du pétrole et du gaz naturel dans les bassins terrestres des États-Unis, tels que l'Eagle Ford, les Rocheuses, le Barnett, le Permien et le Mid-Con. La société possède un portefeuille d'actifs dans diverses régions des États-Unis, dans environ 48 États, principalement au Texas et dans les Rocheuses. Son portefeuille comprend des actifs pétroliers et gaziers, et les opérations sont situées à terre dans les bassins des États-Unis, tels que Eagle Ford, Rockies, Barnett, Permian et Mid-Con. La société cherche à investir dans des actifs énergétiques et à réaliser des opérations.

