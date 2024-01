Cryoport, Inc. est un fournisseur de solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement à température contrôlée pour les sciences de la vie sur les marchés de la biopharmacie/pharmacie, de la santé animale et de la médecine reproductive. Sa plate-forme mondiale fournit des solutions, des services et des produits essentiels aux marchés biopharmaceutique/pharmaceutique, de la santé animale et de la médecine reproductive dans le monde entier. Elle fournit des technologies et des services de chaîne d'approvisionnement par l'intermédiaire de ses marques, notamment Cryoport Systems, IntegriCell, CryoStork, MVE Biological Solutions, CRYOPDP et CRYOGENE. Ses produits comprennent les chargeurs express Cryoport, les systèmes de chargeurs Cryoport ELITE, les services de conseil Cryoport, les bioservices Cryoport, CRYOGENE, la logistique à température contrôlée CRYOPDP et les services IntegriCell. Sur le marché de la biopharmacie/pharmacie, elle se concentre sur le soutien aux entreprises biopharmaceutiques/pharmaceutiques. CRYOGENE offre des solutions inégalées pour la fourniture de services de gestion de matériel biologique à température contrôlée préclinique à l'industrie des sciences de la vie.

Secteur Frêt aérien et logistique