CSL Limited (CSL) est une société de biotechnologie basée en Australie. Les domaines d'intérêt et d'exploration de la société comprennent les maladies rares et graves, les vaccins contre la grippe, la collecte de plasma et les thérapies pour la carence en fer et la néphrologie. Les segments de la société comprennent CSL Behring, CSL Seqirus et CSL Vifor. Le segment CSL Behring fabrique, commercialise et distribue des thérapies plasmatiques (produits plasmatiques et recombinants). Le segment CSL Seqirus fabrique, commercialise et distribue principalement des produits liés à la grippe et fournit des services aux gouvernements en cas de pandémie. Le segment CSL Vifor de la société fabrique, commercialise et distribue des produits dans les domaines thérapeutiques de la carence en fer, de la dialyse et de la néphrologie et des maladies rares. Les zones géographiques d'exploitation de la société comprennent l'Australie, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse et la Chine. Les produits de CSL comprennent HIZENTRA, PRIVIGEN, IDELVION, HAEMATE, KCENTRA, HAEGARDA, ZEMAIRA/RESPREEZA, FLUAD et FLUCELVAX.

Secteur Produits pharmaceutiques