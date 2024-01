Cytek Biosciences, Inc. est une société spécialisée dans les solutions d'analyse cellulaire. La société propose des outils d'analyse cellulaire en s'appuyant sur des approches techniques. Ses instruments, les systèmes Aurora et Northern Lights, sont les cytomètres de flux à spectre capable de fournir une analyse cellulaire en utilisant le spectre des signatures de fluorescence de plusieurs lasers pour distinguer les étiquettes fluorescentes sur les cellules individuelles (Full Spectrum Profiling (FSP)). La technologie FSP de la société optimise la sensibilité et la précision grâce à ses conceptions optiques et électroniques qui utilisent une méthode de détection et de distribution de la lumière. La plateforme FSP de la société comprend ses instruments, les systèmes Aurora et Northern Lights, son trieur de cellules, le trieur de cellules Aurora (CS), ainsi que des réactifs, des logiciels et des services afin de fournir une suite intégrée de solutions à ses clients.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés