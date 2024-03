Delfi Limited est une société basée à Singapour qui se consacre à la commercialisation et à la distribution de chocolat et de confiserie de chocolat, ainsi qu'à la détention d'investissements. La société fabrique et commercialise des produits de confiserie au chocolat sous diverses marques et distribue une gamme de produits alimentaires et d'autres produits de consommation, y compris des marques d'agence. Ses secteurs géographiques comprennent l'Indonésie et les marchés régionaux, qui comprennent les Philippines, la Malaisie et Singapour. Elle propose une gamme de confiseries et de catégories de marques propres, notamment Delfi, SilverQueen, Van Houten, Ceres et Selamat en Indonésie, et Goya et Knick Knacks aux Philippines. La société a développé une gamme de produits de chocolat, notamment des barres de chocolat, des produits de petit-déjeuner en chocolat, du chocolat moulé, des dragées, des ingrédients de cuisson, des gaufrettes enrobées, des biscuits au chocolat et des boissons au chocolat. Elle possède et exploite deux usines de production de chocolat, l'une en Indonésie et l'autre aux Philippines.

Secteur Transformation des aliments