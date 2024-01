Delota Corp. est un détaillant de cannabis et de produits de vapotage basé au Canada. La société vend des produits du cannabis, des produits liés à la vape et à la nicotine, des vaporisateurs à base de plantes, d'autres produits de désaccoutumance au tabac et des accessoires lorsque la réglementation le permet. La société exploite les marques 180 Smoke et Offside Cannabis. 180 Smoke est une chaîne spécialisée dans les produits de vapotage qui compte environ 28 points de vente dans la province et qui est présente sur le marché du commerce électronique. 180 Smoke compte plus de 130 000 comptes en magasin et plus de 190 000 comptes en ligne sur sa plateforme de commerce électronique. Offside Cannabis est une marque de dispensaire axée sur la valeur qui offre des services de vente au détail et en ligne. Offside Cannabis possède cinq établissements autorisés à Niagara Falls (deux), Pickering et Hamilton.

Secteur Détaillants autres spécialités