Denka Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits organiques et inorganiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits organiques (43%) : matières premières destinées aux résines synthétiques, produits chimiques acétiques, caoutchoucs synthétiques, etc. ; - produits inorganiques (13,4%) : engrais, produits chimiques inorganiques, additifs pour ciments...