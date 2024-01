DEUTSCHE TELEKOM : objectif de cours relevé chez Oddo BHF

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Deutsche Telekom et relève son objectif de cours de 24 à 25,5 euros, estimant que T-Mobile US (TMUS), qui a publié jeudi soir ses résultats trimestriels, va encore porter l'opérateur allemand en 2024.



'TMUS représente 80% des FCF consolidés du groupe Deutsche Telekom et 95-100% de la croissance des FCF', met en avant le bureau d'études, estimant que 'T-Mobile apportera 16-19% de FCF supplémentaires en 2024'.



L'analyste justifie ainsi son relèvement d'objectif par un cours T-Mobile toujours au plus haut (+4% sur un mois) et un dollar légèrement meilleur que dans son précédent relevé, ainsi que par de nouvelles prévisions T-Mobile à l'issue du dernier trimestre 2023.



