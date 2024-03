DFI Retail Group Holdings Ltd, anciennement Dairy Farm International Holdings Limited, est une société dont l'activité principale est le commerce de détail. La société exerce ses activités par le biais de cinq segments. Le segment Alimentation est principalement impliqué dans l'exploitation de supermarchés, d'hypermarchés et de magasins de proximité à travers des marques sous les noms de Wellcome, Yonghui, Cold Storage, Market Place, Hero, Jasons, 7-Eleven, entre autres. Le segment Santé et Beauté exploite principalement des magasins de santé et de beauté sous les marques Wanning, Guardian, Rose Pharmacy et Live Well, entre autres. Le segment Home Furnishings est principalement engagé dans le commerce des produits ménagers par le biais de sa marque d'articles ménagers IKEA. Le segment Restaurants est principalement impliqué dans la restauration de chaîne en exploitant des restaurants, des boulangeries, des cafés et autres. Le segment Autres commerces de détail exploite principalement des grands magasins et des magasins de bricolage (DIY).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire