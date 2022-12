Diagnostic Medical Systems : Révocation du plan de réorganisation judiciaire de DMS Imaging homologué le 9 février 2021

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie. DMS Imaging (anciennement ASIT Biotech) est coté sur les marchés Euronext Bruxelles et Euronext Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).