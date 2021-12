L'activité mondiale de fusions et acquisitions bat des records historiques et atteindra 5 000 milliards de dollars en 2021.

L'activité mondiale de fusion et d'acquisition (F&A) a battu des records historiques en 2021, effaçant confortablement le point culminant établi il y a près de 15 ans, alors que l'abondance de capitaux et les valorisations élevées ont alimenté des niveaux frénétiques de transactions.

La valeur des fusions et acquisitions dans le monde a dépassé les 5 000 milliards de dollars pour la toute première fois, les volumes ayant augmenté de 63 % pour atteindre 5 630 milliards de dollars au 16 décembre, selon les données de Dealogic, dépassant facilement le record d'avant la crise financière de 4 420 milliards de dollars en 2007.

"Les bilans des entreprises sont incroyablement sains, avec 2 000 milliards de dollars de liquidités rien qu'aux États-Unis, et l'accès au capital reste largement disponible à des coûts historiquement bas", a déclaré Chris Roop, coresponsable des fusions et acquisitions en Amérique du Nord chez JPMorgan.

Les secteurs de la technologie et de la santé, qui représentent généralement la plus grande part du marché des fusions et acquisitions, ont de nouveau pris la tête en 2021, en partie grâce à la demande refoulée de l'année dernière, lorsque le rythme des fusions et acquisitions a atteint son niveau le plus bas depuis trois ans en raison des retombées financières mondiales de la pandémie de COVID-19.

Les entreprises se sont empressées de lever des fonds par le biais d'offres d'actions ou d'obligations, les grandes sociétés ont profité de l'essor des marchés boursiers pour utiliser leurs propres actions comme monnaie d'acquisition, tandis que les sponsors financiers se sont rués sur les sociétés cotées en bourse.

En outre, la solidité des bénéfices des entreprises et les perspectives économiques générales favorables ont donné aux chefs d'entreprise la confiance nécessaire pour réaliser de grandes opérations de transformation, malgré les vents contraires potentiels tels que les pressions inflationnistes.

"La vigueur des marchés boursiers est un moteur essentiel des fusions et acquisitions. Lorsque les cours boursiers sont élevés, cela correspond généralement à des perspectives économiques positives et à une grande confiance des chefs d'entreprise", a déclaré Tom Miles, coresponsable des fusions et acquisitions pour les Amériques chez Morgan Stanley.

Le volume global des transactions aux États-Unis a presque doublé pour atteindre 2 610 milliards de dollars en 2021, selon Dealogic. Les transactions en Europe ont bondi de 47 % pour atteindre 1 260 milliards de dollars, tandis que l'Asie-Pacifique a augmenté de 37 % pour atteindre 1 270 milliards de dollars.

"Si l'activité transfrontalière de la Chine a été modeste, les entreprises d'autres pays asiatiques se sont mobilisées pour acheter des actifs mondiaux. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, notamment pour les transactions en Europe et aux États-Unis", a déclaré Raghav Maliah, vice-président mondial de la banque d'investissement de Goldman Sachs.

Un certain nombre des transactions les plus importantes de l'année - l'accord de 43 milliards de dollars entre AT&T Inc. et Discovery Inc. et l'acquisition par emprunt de Medline Industries Inc. pour 34 milliards de dollars - ont été annoncées au cours du premier semestre. [nL3N2N4326}

Mais le rythme des transactions n'a montré aucun signe de ralentissement au cours du second semestre.

Le 21 novembre, KKR a fait une offre pour le plus grand opérateur de télécommunications d'Italie, Telecom Italia, l'évaluant à environ 40 milliards de dollars, dette nette comprise, dans ce qui serait le plus grand rachat jamais réalisé par un fonds de capital-investissement en Europe s'il se concrétisait, et le deuxième plus grand au niveau mondial.

La facilité d'accès au financement a stimulé les opérations de capital-investissement, les volumes ayant plus que doublé par rapport à l'année dernière pour atteindre le chiffre record de 985,2 milliards de dollars, selon Dealogic.

"Les investisseurs déploient des liquidités à un rythme sans précédent, ce qui signifie que, à l'échelle mondiale, les valorisations des actifs ont atteint des niveaux historiques", a déclaré Luigi de Vecchi, président du conseil en marchés de capitaux bancaires pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Citigroup.

"La question est de savoir si les prix payés aujourd'hui continueront à avoir du sens au fil du temps."

Pressés de rendre leurs entreprises plus vertes et plus respectueuses du climat, les dirigeants d'entreprise ont fait la chasse aux cibles ayant les bonnes références climatiques.

"Au même titre que la technologie et la transformation numérique, le développement durable est là pour rester et constitue une préoccupation majeure pour la plupart des salles de conseil", a déclaré M. de Vecchi de Citi.

Pour un graphique interactif, cliquez ici : https://tmsnrt.rs/329m9We

JOUR DE PAIE

Après une année de fermeture, les principales banques d'investissement de Wall Bourse ont poussé leurs négociateurs à rencontrer davantage de clients en personne afin de remporter des mandats lucratifs de fusion d'entreprises ou de défense contre les raids d'investisseurs activistes.

"Cette année, nous allons dépasser les 100 milliards de dollars d'honoraires de banque d'investissement au niveau mondial", a déclaré Berthold Fuerst, coresponsable mondial des fusions et acquisitions de la Deutsche Bank.

"Il y a eu une demande sans précédent pour presque tous les produits de banque d'investissement", a-t-il ajouté.

Après cette année record, les banquiers s'attendent maintenant à une série de primes exceptionnelles au début de 2022.

Le démantèlement des empires d'entreprises et des conglomérats s'est également avéré être une activité lucrative pour les banques d'investissement.

Au cours du second semestre de l'année, General Electric, Johnson & Johnson et Toshiba ont fait partie des grandes entreprises qui ont annoncé leur intention de diviser leurs activités principales et de se séparer de plusieurs unités.

Le flux de transactions ne montre aucun signe de ralentissement, les entreprises et les investisseurs s'empressant de signer des accords avant d'éventuelles hausses des taux d'intérêt.

Les coûts d'emprunt devraient augmenter dans les mois à venir, la Réserve fédérale américaine ayant indiqué qu'elle augmenterait ses taux l'année prochaine pour lutter contre l'inflation galopante. Néanmoins, les banquiers s'attendent à ce que l'activité de négociation reste robuste.

"Je ne pense pas que la hausse des taux d'intérêt soit le seul catalyseur qui fasse dévier le marché des fusions et acquisitions", a déclaré Miles de Morgan Stanley.

Les principaux conseillers en matière de transactions s'inquiètent des retombées de l'attitude de plus en plus hostile de la Commission fédérale du commerce (FTC) à l'égard des activités de fusion au cours de l'année écoulée. Le projet de rachat du concepteur de puces britannique Arm par Nvidia, pour un montant de 40 milliards de dollars, figure parmi les dernières transactions qu'elle tente de bloquer.

"La FTC et le ministère de la justice prennent déjà plus de temps que jamais pour évaluer les opérations, de sorte que les entreprises qui cherchent à réaliser des fusions et acquisitions doivent être prêtes à discuter de leurs opérations avec les régulateurs dès le départ, à tout moment", a déclaré Krishna Veeraraghavan, associé en fusions et acquisitions au cabinet d'avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

Il a ajouté que les entreprises devraient attendre plus longtemps pour conclure des accords - jusqu'à un an et demi au lieu des 6 à 12 mois habituels - et qu'elles devraient s'engager dans une fusion "en étant prêtes à plaider".

Malgré tous ces vents contraires, l'année à venir propose encore de nombreuses opportunités, car le marché des sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) a récemment rouvert, avec de nouvelles inscriptions en Europe, après avoir fait l'objet d'un examen réglementaire aux États-Unis.

"Avec le capital-investissement et la poudre sèche dans le monde des SPAC, nous nous attendons à ce que la dynamique se poursuive bien au-delà de 2022", a déclaré Philipp Beck, responsable des fusions et acquisitions EMEA chez UBS.