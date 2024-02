DNO ASA est une société norvégienne d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Elle est engagée dans l'acquisition, le développement et l'exploitation de propriétés pétrolières et gazières. Ses activités se déroulent principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Elle détient des participations dans des blocs pétroliers et gaziers à différents stades d'exploration, de développement et de production, à terre et en mer, dans la région du Kurdistan irakien, la République du Yémen, le Sultanat d'Oman, les Émirats arabes unis, la République tunisienne et le Somaliland. La société opère par l'intermédiaire de son siège social à Oslo et d'un réseau de bureaux dans toute la région MENA. Ses filiales comprennent DNO Yemen AS, DNO UK Ltd, DNO Invest AS, DNO Tunisia AS, DNO Iraq AS et DNO Mena AS.