Dongfang Electric Corp Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'équipements de production d'énergie. La société exploite cinq grands secteurs d'activité : Le segment des équipements énergétiques propres et à haut rendement, le segment des équipements pour les énergies renouvelables, le segment de l'ingénierie et du commerce, le segment de l'industrie des services de fabrication moderne et le segment de l'industrie à croissance émergente. Les principaux produits de la société comprennent des groupes électrogènes à turbine à eau, des générateurs à turbine à vapeur, des groupes électrogènes à turbine à vent, des turbines à vapeur de centrale électrique, des chaudières de centrale électrique et des turbines à gaz. La société distribue ses produits sur le marché national et à l'étranger.

Secteur Equipements électriques lourds