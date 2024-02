Dorman Products, Inc. est un fournisseur de pièces de rechange et de modernisation pour le marché des pièces détachées automobiles, qui s'adresse aux voitures particulières, aux camions légers, moyens et lourds, ainsi qu'aux véhicules spécialisés, y compris les véhicules utilitaires tout-terrain (UTV) et les véhicules tout-terrain (ATV). La société est un fournisseur de pièces de rechange qui sont traditionnellement disponibles pour les installateurs professionnels et les consommateurs uniquement auprès des fabricants d'équipement d'origine ou des parcs de récupération. Ces pièces comprennent des ressorts à lames, des collecteurs d'admission, des collecteurs d'échappement, des lève-vitres, des ventilateurs de radiateur, des capteurs de surveillance de la pression des pneus, des refroidisseurs de recirculation des gaz d'échappement (EGR), des pare-brise de véhicules tout-terrain et des modules électroniques complexes. Ses catégories de produits comprennent le groupe motopropulseur, le châssis, la carrosserie et le matériel. Ses produits sont vendus principalement par l'intermédiaire de détaillants du marché de la rechange, notamment via leurs plateformes en ligne, de concessionnaires, de distributeurs d'entrepôts nationaux, régionaux et locaux, de marchés spécialisés et de parcs de récupération.

