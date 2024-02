Dr. Lal PathLabs Limited est une société basée en Inde qui fournit des tests et des services de diagnostic et de soins de santé connexes. La société gère des laboratoires qui effectuent des examens pathologiques dans diverses branches de la biochimie, de l'hématologie, de l'histopathologie, de la microbiologie, de l'électrophorèse, de l'immunochimie, de l'immunologie, de la virologie, de la cytologie, ainsi que d'autres examens pathologiques et radiologiques. Elle propose une gamme de tests par pathologie, qui comprend les allergies, le diabète, les bilans de santé, les infections virales, la fièvre, les maladies cardiaques, l'hypertension, le cancer, les avortements, l'anémie, l'arthrite, le cancer du sein, la diphtérie, les troubles du foie, les troubles osseux, les drogues d'abus, l'infertilité, le lymphome, la tuberculose, le cancer des ovaires, l'ostéoporose, la sclérose en plaques, les troubles musculaires, et les infections virales. Les filiales de la société comprennent Paliwal Diagnostics Private Limited, Paliwal Medicare Private Limited et Dr. Lal Path labs Nepal Private Limited.

Secteur Installations et services en soins de santé