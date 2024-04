Dyna-Mac Holdings Ltd. est un entrepreneur multidisciplinaire mondial basé à Singapour. La société est engagée dans l'ingénierie, l'approvisionnement, la fabrication, la construction, la pré-mise en service et la mise en service à terre de modules et d'installations de surface offshore pour les navires de production, de stockage et de déchargement flottants (FPSO), les navires de stockage et de déchargement flottants (FSO), des navires flottants de gaz naturel liquéfié (FLNG), des unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et des plates-formes fixes, des modules terrestres pour des installations terrestres destinées à l'industrie de l'énergie, ainsi que des secteurs offshore et onshore des énergies renouvelables et vertes, en mettant l'accent sur le gaz naturel liquéfié (GNL), l'hydrogène vert et l'ammoniaque. Ses segments comprennent les activités de modules et les projets ad hoc. Ses filiales comprennent Dyna-Mac Engineering Services Pte. Ltd, Dyna-Mac Marine and Heavy Engineering Pte. Ltd, Dyna-Mac Offshore Services Pte. Ltd, DM Haven Automation Industries (S) Pte. Ltd, Dyna-Mac Keppel Philippines Inc. et autres.