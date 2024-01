East Imperial PLC est une société basée au Royaume-Uni qui produit et commercialise une gamme de boissons vendues dans la région Asie-Pacifique (APAC), aux États-Unis d'Amérique et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). La gamme de l'entreprise utilise des ingrédients entièrement naturels, une faible teneur en sucre naturel et une recette familiale d'Afrique de l'Est datant de 1903. Les produits de la société comprennent l'eau tonique, l'eau tonique légère, l'eau tonique du vieux monde, l'eau tonique au pamplemousse, l'eau tonique au yuzu, l'eau tonique botanique royale, la bière au gingembre de Mombasa, l'eau gingembre sèche thaïlandaise, le kima kola, la limonade au yuzu, le soda au pamplemousse, l'eau gazeuse et le coffret de dégustation. Les produits de la société sont fabriqués en Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un accord de co-emballage et distribués dans les chaînes de supermarchés en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Singapour, en Malaisie et aux États-Unis. Les filiales de la société comprennent East Imperial Pte Limited, East Imperial NZ Limited, East Imperial Incorporated LLC et East Imperial Beverages Pty Ltd.

Secteur Boissons non alcoolisées