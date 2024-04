EastGroup Properties, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) à gestion interne. La société se concentre sur le développement, l'acquisition et l'exploitation de propriétés industrielles sur les marchés de la Sunbelt aux États-Unis, principalement dans les États de Floride, du Texas, de l'Arizona, de la Californie et de la Caroline du Nord. La société possède environ 510 propriétés industrielles dans 12 États. Le portefeuille de la société comprend des projets de développement et des propriétés à valeur ajoutée en cours de location et de construction, y compris environ 59,2 millions de pieds carrés composés de 470 propriétés de distribution commerciale contenant 53,9 millions de pieds carrés. La société possède également 17 propriétés de distribution en vrac d'une superficie de 4,4 millions de pieds carrés et 23 propriétés de services commerciaux d'une superficie de 900 000 pieds carrés.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial