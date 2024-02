Emera Incorporated est une société canadienne de services et d'énergie diversifiée. La société investit principalement dans la production réglementée d'électricité et dans le transport et la distribution d'électricité et de gaz, en mettant l'accent sur la transformation des sources d'énergie à forte teneur en carbone en sources d'énergie à faible teneur en carbone. Le secteur des services publics d'électricité de Floride comprend Tampa Electric, un service public d'électricité réglementé à intégration verticale dans le centre-ouest de la Floride. Le secteur des services publics d'électricité au Canada comprend Nova Scotia Power Inc, un service public d'électricité réglementé à intégration verticale et le principal fournisseur d'électricité en Nouvelle-Écosse, et Emera Newfoundland & Labrador Holdings Inc. qui consiste en deux investissements dans la transmission liés à une centrale hydroélectrique de 824 mégawatts (MW). Le secteur des services publics de gaz et des infrastructures comprend Peoples Gas System, New Mexico Gas Company, Inc, Emera Brunswick Pipeline Company Limited, SeaCoast Gas Transmission, LLC, et une participation de 12,9 % dans Maritimes & Northeast Pipeline.