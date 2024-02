Endeavor Group Holdings, Inc. est une société mondiale de sport et de divertissement. Elle possède et exploite des propriétés sportives, dont l'Ultimate Fighting Championship (UFC), produit et distribue du contenu sportif et de divertissement. Elle possède et gère également des événements et des expériences en direct, et représente des talents du sport, du divertissement et de la mode, ainsi que des entreprises de premier ordre. Le segment des propriétés sportives détenues par la société comprend un portefeuille de propriétés sportives, dont l'UFC, les coureurs de taureaux professionnels et l'Euroleague. Le segment "Events, Experiences & Rights" possède et exploite des événements, notamment l'Open de Miami et l'Open de Madrid, les foires d'art Frieze, Barrett-Jackson, la Fashion Week de New York : The Shows, et Hyde Park Winter Wonderland. Le segment Représentation fournit des services de stratégie de marque, de marketing, de publicité, de relations publiques, d'analyse, de numérique, d'activation et d'expérience à des entreprises et à d'autres clients. Le segment Sports Data & Technology comprend IMG ARENA et OpenBet.

Secteur Production de spectacles