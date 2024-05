ENERTIME (FR0011915339 – ALENE), société française des « Cleantech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), est fier de figurer dans le prestigieux palmarès des Leaders de l'innovation – 5ème sur 200 entreprises dans le classement général et 1er dans le secteur énergie.

Lancé par Les Echos en partenariat avec Statista, ce palmarès vise à mettre en lumière les entreprises françaises qui se démarquent par leur esprit d'innovation et leurs bonnes pratiques.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare : « Figurer dans le TOP 5 des Leaders de l'innovation en France est une grande fierté pour tous les employés d'ENERTIME passés et présents qui ont développés en quinze ans une technologie propriétaire et unique de turbomachines et machines thermodynamiques de forte puissance indispensables à la transition énergétique. Cette réussite est due non seulement aux équipes de la société, mais aussi à ses actionnaires qui l'ont soutenue, ainsi qu'à ses clients qui ont pris le risque de faire confiance à une jeune PME indépendante. »

Une innovation ancrée dans l'excellence scientifique française

Les technologies d'ENERTIME, basées sur la thermodynamique associée à la conception de machines tournantes, exploitent une science née en France il y a 200 ans qui est essentielle à la transition énergétique. Elles offrent des solutions décarbonées et décentralisées qui sont une alternative aux solutions de production centralisées.

Des solutions adaptées aux besoins industriels

ENERTIME propose des systèmes personnalisés pour les clients industriels, développant ainsi une capacité unique à comprendre et résoudre leurs problématiques, ce qui stimule une innovation continue et durable.

Une vision stratégique associée à notre innovation

Détenant l'intégralité de sa propriété intellectuelle et de ses brevets, ENERTIME peut déployer ses technologies, mises au point sur les machines ORC (Cycles organiques de Rankine), dans d'autres domaines. Ces compétences constituent un atout pour développer des Pompes à Chaleur à haute température et forte puissance (PAC THT). La turbine de détente de gaz naturel installée pour GRTgaz à Villiers-le-Bel et le partenariat avec STOLECT illustrent les applications réussies de ces technologies.

Des technologies naturellement compétitives

Un ORC de forte puissance (2 à 3 MW typique) pour la valorisation de chaleur fatale est extrêmement compétitif, avec un LCOE[1] typique de 62 €/MWhe. Une Pompe à Chaleur produisant de la vapeur réduit les émissions de CO2 de l'usine par un facteur de dix en France et est 2 à 3 fois plus efficace qu'une chaudière électrique. Elle évite aussi les émissions de polluant liées à la combustion de la biomasse ou des CSR[2]. ENERTIME a mis au point ces technologies complexes sans recours aux soutiens à la décarbonation, inexistants avant 2021 et prévoit de construire 10 nouvelles machines en deux ans s'ajoutant aux 12 mises en service entre 2012 et 2023.

Une ambition internationale affirmée

Pour devenir compétitives, les technologies de décarbonation doivent viser un marché mondial. ENERTIME a toujours eu pour stratégie de développer des solutions pertinentes à l'international comblant un marché domestique longtemps fermé. Cette stratégie a conduit à des succès sur trois continents et à l'exportation dans onze pays. ENERTIME prévoit que la majorité de son chiffre d'affaires proviendra de l'export d'ici 2030. En mai 2024, ENERTIME a été labellisée Solution Efficiente pour ses modules ORC par l'association Solar Impulse et rejoint cette alliance mondiale.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président

Tél. 01 75 43 15 40

gilles.david (at) enertime.com

Carole COULOMB-Affaires Corporates

Tél. 01 75 43 15 40

carole.coulomb (at) enertime.com

Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter

[1] Levelized Cost Of Energy ou coût actualisé de l'énergie

[2] Combustibles Solides de Récupération

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x21qlZmbZ5uUl25vYZqYl2GYa2hmw5TJaWGWx5Vsk5rKZ52TyJxibpSdZnFmnmVo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/85902-24_05_20_cp-enertime-elue-leader-de-l_innovation-dans-l_energie-par-les-echos.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews