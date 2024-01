Enovis Corporation est une société de technologie médicale. Elle se concentre sur le développement de solutions cliniquement différenciées en fabriquant et en distribuant des dispositifs médicaux avec une gamme de produits utilisés pour la chirurgie reconstructive, la rééducation, la gestion de la douleur et la thérapie physique. Elle opère dans deux secteurs : Prévention et récupération et Reconstruction. Le segment Prévention et récupération développe, fabrique et distribue des orthèses rigides, des produits orthopédiques souples, des systèmes vasculaires et des vêtements de compression, ainsi que des produits de thérapie par le chaud et le froid. Il propose également des produits de sciences de la récupération sur les marchés de la réadaptation clinique et de la médecine sportive, tels que des stimulateurs de croissance osseuse et des stimulateurs électriques utilisés pour la gestion de la douleur. Le segment Reconstruction développe, fabrique et commercialise une variété de produits d'implants du genou, de la hanche, de l'épaule, du coude, du pied, de la cheville et du doigt, ainsi que des solutions de productivité chirurgicale. Il fournit également Novastep, une solution de chirurgie mini-invasive (MIS) pour le pied et la cheville.