Enterprise Products Partners L.P. est un fournisseur de services énergétiques intermédiaires aux producteurs et aux consommateurs de gaz naturel, de liquides de gaz naturel (LGN), de pétrole brut, de produits pétrochimiques et de produits raffinés. La société compte quatre segments. Le secteur des pipelines et services de LGN comprend les activités de traitement du gaz naturel et de commercialisation des LGN, les pipelines de LGN, les installations de fractionnement des LGN, les installations de stockage des LGN et des produits connexes, ainsi que les terminaux maritimes de LGN. Le segment Pipelines et services de pétrole brut comprend les pipelines de pétrole brut, les installations de stockage de pétrole brut et les terminaux maritimes, ainsi que les activités de commercialisation de pétrole brut qui s'y rapportent. Le segment Gazoducs et services comprend les réseaux de gazoducs qui assurent la collecte, le traitement et le transport du gaz naturel. Ce segment comprend également les activités de commercialisation du gaz naturel. Le segment Services pétrochimiques et produits raffinés comprend les installations de production de propylène, le complexe d'isomérisation du butane et d'autres activités.