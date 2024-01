Envestnet, Inc, par le biais de ses filiales, fournit des conseils financiers grâce à la technologie, aux solutions et à l'intelligence. La société opère à travers deux segments : Envestnet Wealth Solutions et Envestnet Data & Analytics. Le segment Envestnet Wealth Solutions fournit des logiciels et des services unifiés de gestion de patrimoine. Son segment Envestnet Wealth Solutions propose des produits et services, dont Envestnet Enterprise, Envestnet Tamarac, Envestnet MoneyGuide, Envestnet Retirement Solutions (ERS & 401kplans.com), Envestnet PMC (Portfolio Management Consultants) et Envestnet Redi2. Son segment Envestnet Data & Analytics offre une plateforme d'agrégation de données, d'intelligence et d'expériences. Il permet aux consommateurs d'agréger des comptes financiers au sein d'applications clients et fournit aux clients la fonctionnalité de rassembler et d'agréger des ensembles de données autorisées par les consommateurs pour les utiliser dans des applications financières, des rapports, des analyses d'études de marché et des interfaces de programmation d'applications (API).

Secteur Logiciels