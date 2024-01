Les développeurs d'éoliennes offshore ont soumis jeudi des offres révisées pour fournir de l'électricité à l'État de New York afin de faire face à la flambée des coûts, les poids lourds de l'industrie que sont Equinor et BP ayant déclaré qu'ils ne développeraient plus de projets ensemble.

L'appel d'offres de l'État de New York, très surveillé, qui permet aux entreprises de mettre fin à d'anciens contrats et de proposer à nouveau des projets à des prix plus élevés, intervient alors que l'industrie naissante de l'éolien offshore aux États-Unis avertit qu'elle ne peut pas mener à bien ses projets de manière rentable en raison de la flambée des coûts de construction, des taux d'intérêt élevés et des problèmes de la chaîne d'approvisionnement.

La tourmente a frappé un autre projet prévu jeudi, lorsque la société danoise Orsted a déclaré qu'elle se retirait d'un contrat pour son éolienne Skipjack Wind, qui devait fournir de l'électricité à l'État du Maryland, parce que les conditions n'étaient plus viables sur le plan commercial.

BP, Equinor et Orsted ont subi ensemble des dépréciations d'environ 5 milliards de dollars sur des projets d'éoliennes offshore aux États-Unis parce que leurs contrats ne couvraient pas leurs coûts.

Le développement de l'énergie éolienne en mer est essentiel pour atteindre les objectifs nationaux et régionaux en matière d'énergie propre. Pour éviter que les projets ne tombent à l'eau, certains États, dont l'État de New York, autorisent les promoteurs à relancer des projets à des niveaux plus élevés.

La société norvégienne Equinor a déclaré qu'elle avait soumis une offre dans le cadre de l'appel d'offres peu après avoir accepté de reprendre la totalité du projet Empire Wind à BP, son partenaire dans la coentreprise.

Dans le cadre de l'accord d'échange, BP a pris la pleine propriété d'un autre projet précédemment commun, le projet Beacon Wind.

Les deux projets avaient déjà des contrats de vente d'électricité à New York, mais on s'attendait à ce qu'ils recherchent de nouveaux contrats à des prix plus élevés.

"L'accord donne à Equinor et à BP la flexibilité nécessaire pour poursuivre leurs priorités respectives dans le cadre de leurs stratégies d'entreprise", a déclaré Equinor dans un communiqué.

Equinor a présenté une offre pour le parc éolien Empire Wind 1 de 810 mégawatts (MW) et a déclaré qu'elle présenterait une offre pour le parc éolien Empire Wind 2 de 1 200 MW dans le cadre d'un futur appel d'offres.

Un mégawatt d'énergie éolienne offshore peut alimenter environ 500 foyers américains.

New York a accepté d'annuler l'accord contractuel existant avec Beacon Wind 1. BP n'a pas précisé quels étaient ses plans pour le projet. La major pétrolière britannique avait cherché à modifier la structure de son accord avec Equinor.

"Lorsque les coentreprises ne se déroulent pas comme prévu, les parties divorcent plutôt que d'abandonner l'investissement réalisé jusqu'à présent", a déclaré Brandon Dalling, associé du groupe de financement de projets de King & Spalding.

"L'une des parties conserve l'opportunité d'investissement, se recalibre et continue seule ou avec de nouveaux partenaires intéressés.

Par ailleurs, Orsted a déclaré qu'elle avait soumis une offre avec son partenaire, Eversource, pour le projet Sunrise Wind. Si l'offre est acceptée, Orsted prévoit d'acquérir la participation de 50 % d'Eversource dans le projet.

L'État de New York pourrait nommer tous les soumissionnaires vendredi et devrait annoncer les gagnants de l'appel d'offres en février. (Reportage de Scott DiSavino à New York et Nichola Groom à Los Angeles ; Reportage complémentaire de Daksh Grover, Stine Jacobsen, Kanjyik Ghosh et Liz Hampton ; Rédaction de Marguerita Choy et Tom Hogue)