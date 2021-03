Etsy, Inc. : Risque de retournement baissier 05/03/2021 | 16:58 vente En cours

Cours d'entrée : 183.865$ | Objectif : 134$ | Stop : 228$ | Potentiel : 27.12% Le titre Etsy, Inc. donne des signes d'essoufflement de sa tendance haussière. Une phase de correction semble le scénario à privilégier.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 134 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 110.77 USD.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 233.86 USD.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Avec un PER attendu à 63.07 et 51.99 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Grands magasins/Grandes surfaces Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ETSY, INC. 11.35% 24 970

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 2 152 M - 1 807 M Résultat net 2021 443 M - 372 M Tréso. nette 2021 989 M - 831 M PER 2021 63,1x Rendement 2021 - Capitalisation 24 970 M 24 970 M 20 964 M VE / CA 2021 11,1x VE / CA 2022 9,23x Nbr Employés 1 414 Flottant 99,3% Prochain événement sur ETSY, INC. 12/05/21 Q1 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 229,87 $ Dernier Cours de Cloture 198,10 $ Ecart / Objectif Haut 36,3% Ecart / Objectif Moyen 16,0% Ecart / Objectif Bas -37,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Joshua G. Silverman President, Chief Executive Officer & Director Rachel C. Glaser Chief Financial Officer Frederick R. Wilson Non-Executive Chairman Michael T. Fisher Chief Technology Officer Raina Moskowitz COO, Chief Strategy & People Officer