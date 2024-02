Everest Group, Ltd. (ex Everest Re Group, Ltd.) est un groupe de réassurance organisé autour de 2 pôles d'activités : - réassurance non vie (73,5% des primes émises brutes) : réassurances immobilière, dommages, santé, accidents, maritime, etc. ; - assurance (26,5%) : assurances dommages et immobilière.

Secteur Réassurance