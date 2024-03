Everi Holdings Inc. est un fournisseur de solutions technologiques et de divertissement imaginatives pour l'industrie des casinos et des jeux numériques. La société développe des contenus de jeux divertissants, des machines de jeux, des systèmes de jeux et des services pour les opérateurs de jeux terrestres et d'iGaming. Elle opère à travers deux segments : Jeux et Solutions technologiques financières (FinTech). Le segment Games fournit aux opérateurs de jeux des technologies de jeux et des produits et services de divertissement, notamment des machines de jeux, la fourniture et la maintenance des systèmes centraux de détermination pour les terminaux de loterie vidéo installés dans l'État de New York et une technologie similaire dans certaines juridictions tribales, ainsi que des activités de jeux numériques en ligne interentreprises (B2B). Le segment FinTech de la société fournit aux opérateurs de jeux des produits et services de technologie financière, y compris l'accès financier et les services connexes prenant en charge les options numériques, sans espèces et physiques par le biais de canaux mobiles, assistés et en libre-service.

Secteur Casinos et jeux