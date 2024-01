Evexia Lifecare Limited est engagée dans le commerce de produits chimiques, de produits agricoles et de divers autres produits de consommation. La société opère dans le secteur du commerce de produits chimiques. Elle fabrique divers produits pétrochimiques en aval, tels que des huiles spéciales, des produits chimiques spéciaux, des sulfates de pétrole et des solvants pour des applications industrielles telles que les industries du caoutchouc, du cuir, de l'encre et de la peinture. Ses produits comprennent le commerce de produits chimiques pharmaceutiques, les lubrifiants, la fabrication d'EV, l'usine de retraitement de plastique, l'usine de retraitement de plastique et la division des logiciels, de l'or et du divertissement. Elle se concentre sur l'expansion de ses activités dans le domaine du développement Web, du développement de logiciels pour les clients étrangers, du commerce de l'or et du segment des divertissements. Elle fournit des services de conseil, de mise en œuvre, de transformation des entreprises et des solutions opérationnelles à ses clients dans le monde entier. Elle fournit également des huiles et des graisses lubrifiantes qui sont utilisées dans toute une série de machines, de l'automobile aux applications industrielles.

Secteur Produits chimiques de base