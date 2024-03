Felix Group Holdings Ltd est une société basée en Australie qui est engagée dans le développement et l'exploitation d'un logiciel d'entreprise en tant que service (SaaS) basé sur le cloud et d'une plateforme de marché pour les fournisseurs, Felix. Felix est une place de marché de la construction en ligne qui permet aux gens de répertorier, de trouver et de louer des équipements et des sous-traitants dans toute l'Australie, sur n'importe quel appareil. Sa solution comprend la gestion des fournisseurs, le calendrier des achats, la recherche de fournisseurs, les contrats, la mise en œuvre et l'assistance. La plateforme Felix de la société aide les organisations à connecter les entrepreneurs et leurs fournisseurs tiers pour découvrir, gérer et s'engager les uns avec les autres dans le secteur de la construction et les industries connexes. La plateforme Felix automatise et rationalise une série de processus commerciaux axés sur l'approvisionnement. Felix est utilisé par des entreprises de construction, d'exploitation minière, des gouvernements, des services publics, des infrastructures publiques et des sociétés immobilières pour gérer leurs chaînes d'approvisionnement.

Secteur Logiciels